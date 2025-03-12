Знак укрепления отношений: назначен новый сопредседатель комитета дружбы РФ и КНР

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов высоко оценил назначение новым сопредседателем Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжуна, сообщает «СМИ2» .

«Это сильное повышение статуса комитета с китайской стороны. Наши партнеры делают еще большую ставку на отношения России и КНР, ценят дружбу в условиях стремительно меняющегося мироустройства», — сказал Титов.

По его словам, за более чем 5 лет он наблюдал искреннее стремление обеих сторон к укреплению отношений и сотрудничества во всех сферах. Россия и Китай объединены не только географией, но и общей судьбой, подчеркнул спецпредставитель.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не нарушит обязательства перед Китаем — ни юридические, ни политические. В истории двух стран еще не было настолько хороших отношений, как сейчас.