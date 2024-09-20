Зюганов высказался о «пейджинговой войне» между Израилем и Ливаном

Зюганов: война между Израилем и Ливаном будет сравнима с 11 сентября 2001 года

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает, что «пейджинговая война» между Израилем и Ливаном будет сравнима с 11 сентября 2001 года, когда террористы на самолетах врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, сообщает kp.ru .

Примечательно, что лидер коммунистов не стал называть конфликт между Бейрутом и Иерусалимом «пейджинговой войной». По его словам, это противостояние может коснуться уже каждого дома, каждой семьи и каждого государства. Зюганов также подчеркнул, что атака Израиля на Ливан похожа на «крупномасштабную диверсию против целых народов и государств».

«Происходящее настолько цинично и ужасно, что трудно даже было это себе представить и спрогнозировать», — высказался лидер КПРФ.

Зюганов убежден, что израильтяне «беспощадно уничтожают» народ Палестины. Однако, по словам политика, он не думал, что еврейское государство может пойти на такие акции, как взрыв мобильников людей из другой страны.

«Что же касается пейджинговой войны, как ты назвал происходящее, — это еще одно подтверждение человечеству, что мир сползает к ужасам Третьей мировой войны, которая, по сути дела, уже полыхает на планете. Миролюбивые силы должны как никогда сплотиться, объединиться и активнее бороться за мир», — сказал Зюганов.

В нескольких городах Ливана 17 сентября начали взрываться пейджеры, из-за чего погибли десятки людей и пострадали еще тысячи. По данным СМИ, Израиль атаковал республику в ходе выступления лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. «Хезболла» восприняла атаку как агрессию против своего населения и пригрозила израильтянам «возмездием».