Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель может осложнить планы Евросоюза по финансовой помощи Украине, сообщает Газета.ru .

В эфире своего YouTube-канала Христофору отметил, что заявления Мендель способны повлиять на решение ЕС о выделении Киеву 90 млрд евро в рамках кредитной программы.

«Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит», — подчеркнул журналист.

По его мнению, после таких оценок европейские политики могут задуматься о целесообразности финансирования.

Христофору также напомнил о ситуации с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, которому предъявили обвинения в отмыве 460 млн гривен (около 10,5 млн долларов) при строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

12 мая председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова Мендель в интервью Такеру Карлсону могут стать откровением для западной аудитории, хотя в России о ситуации вокруг украинского руководства знали давно.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент Украины зависит от «каких-то препаратов».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.