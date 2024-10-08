Журналист Вудворд сообщил, что Байден называл Путина исчадием зла,

Журналист Боб Вудворд в новой книге War («Война») рассказал, как президент США Джо Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Например, в разговоре с советниками после начала спецоперации на Украине Байден назвал Путина «исчадием зла». Израильского премьера он называл «гребаным лжецом», а кандидата в президенты США Дональд Трамп — «гребаным уродом».

По словам одного из друзей Байдена, тот звонит ему, чтобы нелестно высказать о других политиках.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий сообщил, что вся риторика президента США Джо Байдена в «новом плане» для Киева будет преследовать одну единственную цель — помешать возвращению кандидата Дональда Трампа в Белый дом.