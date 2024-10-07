Вся риторика президента США Джо Байдена в «новом плане» для Киева будет преследовать одну единственную цель — помешать возвращению кандидата Дональда Трампа в Белый дом, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее СМИ писали о том, что нынешний президент США озвучит новый план по поддержке Киева перед уходом с поста.

«Байден, как опытный политический игрок, разыгрывает последнюю карту, пытаясь создать иллюзию твердой позиции Вашингтона на мировой арене. Но по факту это не более чем попытка сохранить лицо перед уходом», — сказал Булавицкий.

Вашингтон, если к власти придет кандидат Камала Харрис, скорее всего, продолжит гнуть ту же линию, пусть и более мягко и осторожно.

«Любой разумный политик понимает: попытки держать на плаву утопающий корабль „Украина“ — это бесперспективная трата ресурсов. США сталкиваются с внутренними проблемами, которые в долгосрочной перспективе будут только усугубляться, поэтому для Харрис это будет вопрос не поддержки Киева, а сохранения собственных позиций в американской политике», — добавил политолог.

Трамп, напротив, не раз давал понять, что его девиз — «Америка прежде всего». Вероятно, его план предполагает сворачивание затратной и бесполезной для США украинской авантюры. Это значит, что даже если Байден утвердит свою стратегию, то Трамп не будет ей следовать.

«Итог прост: „новый план“ Байдена — это больше политическая декларация, чем реальная стратегия. Какой бы план ни готовил Вашингтон, Россия готова к любому развитию событий. Западу стоит помнить, что все попытки повлиять на нас разбиваются о стойкость и независимость российского народа. Россия была и остается сильным государством, которое всегда готово защитить свои интересы независимо от того, кто находится в Белом доме», — заключил эксперт.