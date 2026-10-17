Металлургические комбинаты и объекты энергетики атакованы на Украине

Комбинированная волна ночных ударов с задействованием беспилотной авиации и высокоточных ракет морского, воздушного и сухопутного базирования поразила стратегические промышленные узлы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Огневой удар ВС РФ пришелся на металлургические мощности, объекты генерации и распределения энергии, а также электротехническое производство в Запорожье, Житомире и Кривом Роге. Отдельно в акватории моря был нейтрализован сухогруз, направлявшийся с военным снаряжением в одесский порт.

В Кривом Роге повреждения получил ведущий металлургический комплекс страны, снабжавший сырьем предприятия оборонного сектора. В Житомире поражена ключевая трансформаторная подстанция, обеспечивавшая переброску электричества из западных регионов на заводы ВПК в центре Украины.

В Запорожье снаряды вывели из строя сразу два профильных гиганта. Среди них металлургический комбинат «Запорожсталь» с мощностями выпуска более 1,3 млн тонн проката и 1,44 млн тонн чугуна для военных нужд, а также ЧАО «Запорожтрансформатор». Его с 2022 года контролирует министерство обороны Украины завод по выпуску силовых масляных трансформаторов на 220–750 кВ для обеспечения подразделений ВСУ.

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