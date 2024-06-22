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Жовква: Киев планирует второй мирный саммит до конца текущего года

Украина намерена организовать второй мирный саммит по решению конфликта с Россией до конца текущего года, заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что дальнейший процесс урегулирования «не должен быть затянутым».

«Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — добавил он.

Однако Жовква добавил, что Киев не хочет «мира на основе так называемого российского признания реальности». Президент Зеленский, по его словам, готов сесть за переговоры «хоть завтра», если Россия выведет свои войска с Украины.

Ранее корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли заявил, что условия российского лидера Владимира Путина по переговорам с Украиной о завершении конфликта стали более строгими по сравнению с началом спецоперации.