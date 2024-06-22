RS: Путин предложил Украине более жесткие условия после «мирной» конференции

Условия российского лидера Владимира Путина по переговорам с Украиной о завершении конфликта стали более строгими по сравнению с началом спецоперации, заявил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. Его слова приводит РИА Новости .

«Президент России Владимир Путин, со своей стороны, также ужесточил позицию на переговорах в прошлые выходные», — указал он.

Путин своим новым планом, по словам обозревателя, ответил на «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии. Сам Владимир Зеленский так и не смог добиться значимых результатов по итогам саммита, добавил Малли.

Мирные предложения президента России, которые он озвучил на прошлой неделе, предполагают признание признание статуса Крымского полуострова, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в качестве регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.