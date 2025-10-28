«Жена придурка»: Google обиделся на супругу Зеленского

Браузер Google счел супругу украинского президента Владимира Зеленского Елену «женой придурка» — при поиске этого словосочетания первой ссылкой появляется биография первой леди Украины на «Википедии». Пока неизвестно, с чем это связано.

В ответ на запрос «жена придурка» на русском языке также выходят другие источники, на которых представлена информация о Елене Зеленской.

Ранее в скандал попал и сам Владимир Зеленский, когда он репостнул видео со страницы украинской «онлифанщицы» Анны Малигон в официальный Instagram*-аккаунт. Малигон, в свою очередь, известна публикацией своих интимных фото и видео на OnlyFans — платформе, где пользователи делятся контентом за вознаграждение от подписчиков. Вероятно, Зеленский случайно поделился кадрами со страницы украинской вебкамщицы, потому что он быстро удалил ролик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России