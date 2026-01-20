СМИ: на Украине мало желающих взять ответственность за мирный договор с РФ

Мирное соглашение Украины с Россией имеет небольшой, но проблемный для киевской власти момент: документ должен кто-то подписать. При этом брать на себя ответственность за столь важный шаг никто из чиновников не хочет, сообщает украинское издание «Правда» .

Многие опрошенные считают, что подписание соглашения с Россией — это «пуля в лоб», даже если в документе будут указаны мощные гарантии безопасности. В любом случае это решение означает потерю территорий, а политически выглядит как самоубийство.

Конституция Украины не предусматривает изменения территориального устройства страны. Это возможно только через референдум, за что и ухватились технологи офиса президента Владимира Зеленского.

Идея заключается в том, что, если мирное соглашение все же будет подписано, глава киевского режима поделит эту ответственность с народом. При это референдум и выборы хотят провести в один день, что противоречит избирательному законодательству.

«Люди должны понимать ситуацию в комплексе и решать тоже в комплексе: где-то мы что-то выиграем, где-то что-то проиграем. Но это будет решение общее для всех», — заявил источник.

При этом в оппозиции видят в этой идее прямой умысел главы государства. Там считают, что проведением выборов вместе с референдумом Зеленский может воспользоваться для переизбрания. Он пообещает народу, что «придет и подпишет мир». За это украинцы могут проголосовать.

