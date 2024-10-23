Жан-Пьер опровергла, что Байден поддержал заключение Трампа в тюрьму

В Сети распространилось заявление президента США Джо Байдена о том, что кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа нужно «посадить под замок», СМИ решили, что речь о тюремном заключении, но официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это, пишет ТАСС .

По утверждению Жана-Пьера, Байден имел в виду совсем не то, что пишут в СМИ.

«Он (Байден — ред.) сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», — заявила Жан-Пьер.

Ранее Байден предложил о том, чтобы Трампа посадить под замок и призвал поразмышлять о том, «что произойдет, если Трамп одержит победу на выборах».

Джо Байден сначала тоже участвовал в предвыборной гонке, но затем снял свою кандидатуру в пользу Камалы Харрис, которая выдвинулась от демократов. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что если Харрис победит на выборах, США превратятся в законченную диктатуру.