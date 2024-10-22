Пушков: Харрис превратит США в законченную диктатуру

США при победе вице-президента Камалы Харрис на выборах главы Белого дома превратит страну в диктатуру, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, действующий президент США Джо Байден не шел открыто на прямые нарушения конституции страны.

«Идущие за ним лишены вообще каких бы то ни было сомнений и угрызений. Агрессивные и жадные до власти, они превратят Америку в законченную диктатуру», — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что об опасности установления в США жесткой власти постоянно говорит бизнесмен и общественный деятель Илон Маск.

Ранее сенатор предполагал, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойное вооружение против России в ближайшее время.