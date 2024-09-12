Пушков: на Западе разрешат Киеву дальнобойные ракеты через несколько дней

Решения об ударах западным оружием вглубь территории России примут через нескольких дней, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Решение об ударах по территории России явно готовится. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в газете The Guardian появилась статья о негласном разрешении Британии Украине атаковать Россию дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Вашингтон также настаивает на подробном плане ударов по целям в России от Владимира Зеленского.