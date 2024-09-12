Bloomberg: США требуют от Зеленского план ударов по России

Вашингтон настаивает на подробном плане ударов по целям в России от Владимира Зеленского, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

Только после презентации плана, США могут снять ограничения на использование западных дальнобойных ракет по территории России, указывает агентство.

Ранее сообщалось, что Британия негласно разрешит Украине атаковать Россию дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Однако Вашингтон пока не позволяет Лондону разрешить Киеву использовать британское оружие по целям в России.