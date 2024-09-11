Великобритания негласно разрешит Украине использовать свои ракеты

сегодня в 23:03

Британия негласно разрешит Украине атаковать Россию дальнобойными ракетами Storm Shadow, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Guardian.

«Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», — указано в статье.

При этом о решении не объявят публично, подчеркивает автор публикации.

В пятницу премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне для обсуждения вопроса о применении Киевом дальнобойных ракет по России.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не позволяет Лондону разрешить Киеву использовать британское оружие по целям в России.