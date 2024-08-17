США заблокировали Британии разрешение бить по России ракетами Storm Shadow

сегодня в 03:08

Великобритания не может позволить ВСУ наносить на удары по территории РФ ракетами Storm Shadow из-за фактического запрета со стороны Соединенных Штатов, пишут « Известия » со ссылкой на The Times.

Вашингтон не позволяет Лондону разрешить Киеву запускать британские ракеты по территории России на фоне опасений администрации президента США по поводу эскалации войны на Украине, пишет издание.

Лондон готов выдать Украине такое разрешение, но перед этим решил согласовать это у нескольких союзников по НАТО.

По словам источника The Times, в Вашингтон запрос был отправлен более месяца назад, а ответа пока не поступило.

По мнению некоторых британских военных, США хотят посмотреть, какие последствия будет иметь украинская операция в Курской области.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили ракеты западные ракеты, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.