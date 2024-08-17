МИД: ВСУ впервые ударили по Курской области западными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили ракеты западные ракеты, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщается на сайте МИД России.

«Впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими HIMARS», — говорится в заявлении.

В результате удара ВСУ на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры. В МИД отметил, что «все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание».

Ранее доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова Алексей Кондратьев заявил, что ситуация на курском направлении находится под контролем ВС РФ и остается управляемой.