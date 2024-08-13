Доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на курском направлении находится под контролем ВС РФ и остается управляемой, пишет газета «Ведомости» .

«Суджа наша, и мы в любом случае уничтожим украинских боевиков», — заявил Кондратьев, отмечая, что мобильные группы ВСУ действуют в городе, но на административных зданиях развиваются российские флаги.

Ранее доверенное лицо врио губернатора Курской области заявлял, что в регионе нет сплошной линии фронта. Украинские боевики наносят удары в отдельных регионах, но общую ситуацию контролирует Россия.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.