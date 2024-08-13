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Доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова сообщило РИА Новости , что на курском направлении нет сплошной линии фронта.

Вооруженные силы Украины пытаются прорваться вглубь региона на отдельных участках, однако терпят поражение. ВС РФ успешно заблокировали проход для представителей киевского режима.

По словам представителя врио губернатора, обстановка в области все еще тяжелая, но контролируемая. Российским военнослужащим удается ей управлять.

ВС РФ уничтожают отдельные группировки ВСУ, а также наносят удары по военной технике. Бои ведутся, но в разных районах региона.