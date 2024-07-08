Зеленский запросил чрезвычайное заседание Совбеза ООН, оно пройдет 9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве запросил чрезвычайный созыв Совета безопасности ООН после взрывов в Киеве, которые прозвучали 8 июля, сообщает РБК .

Киев заявил, что 8 июля было зафиксировано падение обломков ракет в семи районах города: Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском. Зеленский писал, что есть разрушения в детской больнице «Охмадит» в Шевченковском районе города. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 16 пострадавших в больнице.

Власти Украины во всем обвиняют Россию. Однако в Минобороны РФ опровергли заявления, что киевского режима о намеренных ударах по мирным целям. ВС РФ поражали исключительно объекты, принадлежащие ВСУ.

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что на распространившихся в Сети фото и видео зафиксированы разрушения вследствие падения украинских ракет ПВО, запущенных в городе.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 9 июля, на нем РФ ознакомит членов СБ ООН с фактами, которые опровергают украинскую версию об ударе по Киеву. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по мск). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», - написал он в своем Telegram-канале.