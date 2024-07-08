ВС РФ нанесли ответный удар по объектам ВСУ высокоточным оружием

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В понедельник утром Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима разрушить российские энергообъекты успешно поразили военно-промышленные цели, а также авиационные базы ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемая украинскими властями информация о якобы намеренном ударе России по мирным объектам на территории страны не соответствует действительности. Бойцы ВС РФ успешно поразили только военные объекты, используя высокоточные ракеты дальнего действия.

По данным Минобороны, на опубликованных в Сети фото и видео из Киева видно, что разрушения нанесены вследствие падения украинской ракеты ПВО, которую боевики запустили из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Целью таких провокаций киевского режима является дальнейшее обеспечение финансирования своих действий со стороны Запада и США.