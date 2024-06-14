Зеленский заявил о якобы данном ему китайскому обещанию

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Речь идет о возможных словах китайского лидера не передавать «ни одного вооружения» России.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Ранее Байден и Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности.