Главная

Зеленский заявил о якобы данном ему китайскому обещанию

Си Цзиньпин якобы обещал Зеленскому не передавать России оружие
Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы обещал Владимиру Зеленскому не передавать России оружие, пишет РБК.

Речь идет о возможных словах китайского лидера не передавать «ни одного вооружения» России.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Ранее Байден и Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности.