Зеленский заявил о якобы данном ему китайскому обещанию
Си Цзиньпин якобы обещал Зеленскому не передавать России оружие
Председатель КНР Си Цзиньпин якобы обещал Владимиру Зеленскому не передавать России оружие, пишет РБК.
Речь идет о возможных словах китайского лидера не передавать «ни одного вооружения» России.
«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
Ранее Байден и Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности.