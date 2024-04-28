Зеленский заявил о десятилетних планах Киева на помощь Вашингтона

Зеленский: Киев ведет переговоры с США об объемах поддержки на 10 лет вперед

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон проводят работу над двусторонним соглашением об объемах военной, финансовой и другой поддержки на следующие 10 лет.

«Сейчас наши команды работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. <…> Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идет о военной, финансовой и политической поддержке Украины, а также о совместном производстве оружия.

Зеленский добавил, что Киев намерен сделать данное соглашение с Соединенными Штатами «наиболее сильным» по сравнению с другими подписанными документами с западными государствами.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Зеленский снизил количество погибших бойцов ВСУ, когда в феврале говорил про 31 тыс. убитых, чтобы не отпугнуть мобилизуемых украинцев из-за проблем с набором в армию.