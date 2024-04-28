WP: Зеленский уменьшил число погибших, чтобы не отпугивать мобилизуемых

Президент Украины Владимир Зеленский снизил количество погибших бойцов ВСУ, когда говорил про 31 тыс. убитых в феврале, чтобы не отпугнуть мобилизуемых граждан из-за проблем с набором в армию, сообщает РИА Новости .

Как пишет Washington Post, один из депутатов Украины отметил, что в стране долгое время не говорили о военных потерях. Вероятно, это нужно было, чтобы занизить число убитых и не создавать проблем при мобилизации.

По информации газеты, из-за сильной нехватки солдат в армии и превосходстве ВС РФ в огневой мощи Украина, скорее всего, не может рассчитывать на наступление в 2024 году.

Ранее украинский лидер отметил, что потери армии с февраля 2022 года составили 31 тыс. бойцов погибшими. Официальный предстатель российского МИД Мария Захарова высказала мнение, что каждый украинец понимает, что слова президента — это ложь.