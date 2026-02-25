сегодня в 03:58

Зеленский заявил, что знает о планах США закончить конфликт к 4 июля

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно о якобы имеющихся у американского президента Дональда Трампа планах завершить украинский конфликт к 4 июля, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что согласен с президентом США.

«Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США», — отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции пока не достигнуты полностью. Именно поэтому она продолжается.

При этом Песков подчеркнул, что речь не обо всех целях, некоторые уже достигнуты. По его словам, главная из них — это безопасность людей в Донбассе, которым угрожала гибель.

