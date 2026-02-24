Песков: полностью цели СВО еще не достигнуты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции пока не достигнуты полностью. Именно поэтому она продолжается, сообщает ТАСС .

При этом на брифинге Песков подчеркнул, что речь не обо всех целях, некоторые уже достигнуты. По его словам, главная из них — это безопасность людей в Донбассе, которым угрожала гибель.

«Это главное», — подытожил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которые характеризуются как трудные и продолжительные по времени.

