Песков: полностью цели СВО еще не достигнуты
Фото - © РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции пока не достигнуты полностью. Именно поэтому она продолжается, сообщает ТАСС.
При этом на брифинге Песков подчеркнул, что речь не обо всех целях, некоторые уже достигнуты. По его словам, главная из них — это безопасность людей в Донбассе, которым угрожала гибель.
«Это главное», — подытожил официальный представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которые характеризуются как трудные и продолжительные по времени.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.