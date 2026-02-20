Песков заявил, что Кремль не строит иллюзий насчет переговоров по Украине

Кремль не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которые характеризуются как трудные и продолжительные по времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Американский лидер Дональд Трамп продлил еще на один год введенные против РФ ограничительные меры в связи с ситуацией на Украине. Ранее он отмечал способность российской стороны адаптироваться к санкционному давлению.

«Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянут и по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было», — сказал Песков.

На встрече в Женеве 17–18 февраля, посвященной урегулированию украинского кризиса, участвовали делегации России, Украины и США. Российскую сторону на этих консультациях возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Подводя итоги второго дня, он констатировал, что обсуждения прошли в напряженной, но рабочей атмосфере. Мединский также сообщил о предстоящей в скором времени новой встрече.

