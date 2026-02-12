Зеленский заявил, что уволил Ермака не из-за скандала вокруг Миндича
Украинский президент Владимир Зеленский отрицает тот факт, что уволил Андрея Ермака с поста главы своего офиса после коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком Зеленского». По словам президента Украины, для увольнения Ермака были «свои причины», пишет «Политика Страны».
«Я не уволил Андрея Ермака из-за расследования коррупции. У меня были на это свои причины», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Ермака уволили с должности главы офиса Зеленского сразу после обысков по делу Миндича, которые состоялись 10 ноября. Тогда украинские антикоррупционные органы заявили о начале масштабной операции под названием «Мидас» с целью разоблачения крупной преступной схемы в энергетике.
В центре схемы оказался Миндич. Следствие утверждает, что участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. 17 ноября появилась информация, что Ермак может фигурировать на этих записях под кодовым именем Али-Баба.
