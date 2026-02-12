Зеленский заявил, что уволил Ермака не из-за скандала вокруг Миндича

Зеленский: для увольнения Ермака были свои причины

Украинский президент Владимир Зеленский отрицает тот факт, что уволил Андрея Ермака с поста главы своего офиса после коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком Зеленского». По словам президента Украины, для увольнения Ермака были «свои причины», пишет «Политика Страны» .

«Я не уволил Андрея Ермака из-за расследования коррупции. У меня были на это свои причины», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Ермака уволили с должности главы офиса Зеленского сразу после обысков по делу Миндича, которые состоялись 10 ноября. Тогда украинские антикоррупционные органы заявили о начале масштабной операции под названием «Мидас» с целью разоблачения крупной преступной схемы в энергетике.

В центре схемы оказался Миндич. Следствие утверждает, что участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. 17 ноября появилась информация, что Ермак может фигурировать на этих записях под кодовым именем Али-Баба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.