Килинкаров: бенефициары хищений на Украине — Зеленский и Ермак, а не Миндич

Расследование RT выявило причастность президента Украины Владимира Зеленского и экс-главы его офиса Андрея Ермака к коррупционным схемам в стране через фирму Fire Point, связанную с олигархом Тимуром Миндичем. Эксперты утверждают, что преступления происходили под контролем офиса президента, а основными выгодоприобретателями были сам Зеленский и Ермак, сообщает издание .

Фирма Fire Point, связанная с Миндичем, которая уже была замешана в скандале с поставками дронов для ВСУ, оказалась причастна к контрабанде каучука из Ирана. Эксперты считают, что преступления происходили под кураторством офиса президента, а главными бенефициарами были Ермак и Зеленский.

Fire Point, крупнейший поставщик дронов для ВСУ, фигурирует в деле о контрабанде 42 тонн иранского каучука стоимостью 150 тыс. долларов. Груз завозили через Румынию, а по документам он значился турецким. Суд арестовал партию, но новых заседаний не назначали.

Ранее Fire Point была кастинговым агентством, а с 2023 года резко увеличила капитал и штат, получив крупные военные заказы. По данным НАБУ, через счета фирмы отмыли 166 млн долларов. В 2023 году доход Fire Point составил 4 млн долларов, а в следующем — 102 млн.

Бывший депутат Спиридон Килинкаров отметил, что фирма не имела производственной базы, а закупала китайские дроны и продавала их государству с огромной наценкой. Он утверждает, что компания связана с офисом президента, а Миндич был лишь менеджером схемы.

Документы указывают, что Fire Point входила в цепочку фирм-однодневок для вывода средств. Килинкаров считает, что бенефициарами схем были Зеленский и Ермак, а Миндич получал лишь часть прибыли.

По его словам, украинское Минобороны заключало контракты с поставщиками по указанию Миндича, а западные структуры фиксировали махинации для политического контроля. Суммы хищений оцениваются в десятки миллиардов долларов.

