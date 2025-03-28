Зеленский заявил, что не признает военную помощь США долгом

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя проект нового соглашения с США по полезным ископаемым, заявил, что оказанная Штатами военная помощь — это не кредит, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Зеленский рассказал, что получил от Вашингтона новое соглашение по полезным ископаемым. По его словам, этот документ отличается от прежнего. Предыдущее соглашение он назвал «рамочным».

Президент Украины заявил, что его страна не будет воспринимать предоставленную Соединенными Штатами военную помощь как долг.

Зеленский сказал, что он благодарен Вашингтону за поддержку, но не может назвать ее кредитом.

«Это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал украинский президент.

При этом новый проект соглашения фактически предполагает, что уже оказанная Украине военная помощь — это долг, который включается в уставной капитал создаваемого фонда.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, когда будет подписана сделка с Украиной по ресурсам. По его словам, соглашение подпишут в скором времени.