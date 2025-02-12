Зеленский заявил, что из-за конфликта у украинцев заканчивается энергия
Зеленский: на Украине устали от конфликта, у людей заканчивается энергия
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist сказал, что в его стране люди утомились от конфликта. У местных жителей заканчивается энергия, сообщает РИА Новости.
Зеленский добавил, что президент России Владимир Путин «съест» Украину, если Соединенные Штаты ей не помогут. У РФ больше боевых бригад, чем совместно у ЕС и Украины.
По мнению Зеленского, Европа ничего не сможет сделать. Поэтому он назвал ситуацию «очень серьезной».
Ранее Зеленский сказал, что в Офисе президента Украины умирали люди, когда на него якобы совершали покушения.