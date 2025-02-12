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Зеленский заявил, что в Офисе погибали люди во время покушений на него

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что на него было совершено несколько покушений в начале СВО. Политику удалось выжить, но, по его словам, внутри Офиса президента «погибли некоторые люди», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на интервью Зеленского для The Guardian.

«Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в Офисе президента. Были люди наши, которые защищали, была высадка десанта», — заявил глава Украины.

Зеленский счел произошедшие покушения частью давления «со стороны России». По мнению политика, таким образом Москва якобы добивалась того, чтобы Киев подписал мирный договор.

Президент Украины заявил, что тогда он отказался подписать мирное соглашение, считая документ «предательством национальных интересов» страны.

По словам Зеленского, в первые дни конфликта на него также «давили разные люди», призывая президента покинуть Украину.