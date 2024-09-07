Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю западным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что ВСУ не могут ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными странами, пишет УНИАН.

«Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, — мне жаль, что мы не можем это сделать», — сказал Зеленский.

Он отметил, что оружие, имеющееся у партнеров Украины, может достигать цели на расстоянии около 200 км.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания «Рамштайна» выразил желание завершить конфликт на Украине в течение осени 2024 года и призвал Запад принять все возможные меры для этого.