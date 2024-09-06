Зеленский обратился к Западу с призывом завершить конфликт на Украине осенью

Зеленский хочет завершить конфликт на Украине в течение этой осени

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания «Рамштайна» выразил желание завершить конфликт на Украине в течение осени 2024 года и призвал Запад принять все возможные меры для этого, сообщается на Telegram-канале «Политика Страны» .

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — заявил Зеленский на встрече контактной группы по вопросам обороны в Германии.

Ранее украинский президент сообщал о своем намерении организовать второй мировой саммит осенью и пригласить на него Россию.

В начале августа Зеленский отмечал, что осень уже близко, однако еще остается время для подготовки саммита и вовлечения в него большинства стран мира.

Как раз к этому саммиту Киев стремится представить стратегию завершения конфликта.