Зеленский внес кандидатуру Андрея Сибиги на пост главы МИД Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Андрея Сибиги на пост главы министерства иностранных дел, сообщает РБК .

До этого он занимал должность заместителя главы дипломатического ведомства. Сибига является «ставленником» офиса президента и заменит на посту Дмитрия Кулебу.

Сибига родился 1 января 1975 года. Он является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР. С 2016 по 2021 год являлся послом Украины в Турции. С 2021 года работал замруководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, а в этом году занимал пост первого заместителя министра иностранных дел.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко рассказал, как уволили бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. По его словам, министру «дали бумагу и ручку».

Зеленский объясняет масштабные перестановки в украинском парламенте «крайне важной осенью». Что именно имеет в виду украинский президент, не уточняется.

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