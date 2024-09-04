Главе МИД Украины «дали бумагу и ручку»
Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут лишить должности, пишет РБК.
Его пост займет первый заместитель главы МИД Андрей Сибига, утверждает украинский источник агентства издание «Украинская правда».
«Ночь длинных ножей продолжается. Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине отстранили от работы начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого из-за возможной связи с Россией.
Во вторник подали в отставку сразу пять министров правительства Украины. Это главы Минстратегпрома, Минюста, Минэкологии, министры по европейской и евроатлантической интеграции, и по вопросам реинтеграции.