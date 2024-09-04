Главе МИД Украины «дали бумагу и ручку»

Главу МИД Украины Кулебу могут отправить в отставку

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут лишить должности, пишет РБК .

Его пост займет первый заместитель главы МИД Андрей Сибига, утверждает украинский источник агентства издание «Украинская правда».

«Ночь длинных ножей продолжается. Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее на Украине отстранили от работы начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого из-за возможной связи с Россией.

Во вторник подали в отставку сразу пять министров правительства Украины. Это главы Минстратегпрома, Минюста, Минэкологии, министры по европейской и евроатлантической интеграции, и по вопросам реинтеграции.