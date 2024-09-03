На Украине отстранили высокопоставленного командующего

«Принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Гладкий был назначен на должность в конце августа. По данным украинских СМИ, его супруга и дочь живут в российском Крыму.

Ранее во вторник на Украине подали в отставку сразу пять министров. Это главы Минстратегпрома, Минюста, Минэкологии, министры по европейской и евроатлантической интеграции, и по вопросам реинтеграции.