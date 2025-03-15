сегодня в 17:59

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по урегулированию конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский сформировал делегацию для проведения дальнейших переговоров, направленных на урегулирование конфликта с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В Киевскую делегацию, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, вошли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Минобороны республики Рустем Умеров и замглавы офиса украинского лидера Павел Палиса.

Кроме того, Ермак по согласованию с Сибигой уполномочен вносить изменения в состав украинской делегации, а также привлекать сотрудников иных организаций и экспертов.

Делегация сформирована с целью взаимодействия с международными партнерами Украины, направленного на обеспечение переговорного процесса, который позволит достичь «справедливого мира».

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в случае 30-дневнного перемирия Украина не будет отменять военное положение. Также в стране не планируют проводить выборы главы государства.