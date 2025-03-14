В офисе Зеленского пояснили, ждать ли выборов президента Украины в перемирие

Подоляк: Киев не отменит военное положение и не проведет выборы в перемирие

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в случае 30-дневнного перемирия Украина не будет отменять военное положение. В том числе в стране не планируют проводить выборы, сообщает ТАСС .

В интервью французской газете Подоляк заявил, что на данный момент ситуация вокруг украинского конфликта складывается непредсказуемая. По его словам, отменить военное положение и обеспечить безопасность в короткие сроки невозможно.

«Мы должны сохранять способность продолжать сражаться», — высказался Подоляк.

Что касается выборов, их можно будет провести только в случае долгосрочного прекращения огня. Также должно быть гарантировано присутствие нейтральных наблюдателей.

Американская газета The New York Times проанализировала предложенные Россией условия перемирия и сделала вывод, что они могут усугубить положение Украины, сделав его еще более невыгодным.

Российский лидер Владимир Путин заявил о возможности прекращения огня при условии учета ряда факторов, что, по его мнению, в итоге приведет к устойчивому миру. Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на это заявление, назвав позицию России ожидаемой. В Киеве полагают, что озвученные условия «свидетельствуют об отказе Москвы от идеи временного перемирия».