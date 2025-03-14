NYT: российские условия перемирия ставят Украину в более невыгодное положение

Американская газета The New York Times проанализировала предложенные Россией условия перемирия и сделала вывод, что они могут усугубить положение Украины, сделав его еще более невыгодным, сообщает «Царьград» .

По итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, российский лидер Владимир Путин заявил о возможности прекращения огня при условии учета ряда факторов, что, по его мнению, в итоге приведет к устойчивому миру.

«Путин предположил, что его условия будут включать ограничения на способность Украины мобилизовать больше войск и импортировать оружие во время прекращения огня», — пишет американское издание.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на это заявление, назвав позицию России ожидаемой. В Киеве полагают, что озвученные условия «свидетельствуют об отказе Москвы от идеи временного перемирия».

В реальности Россия не отказывалась от перемирия, но предложила прагматичный подход, предполагающий предварительное обсуждение проблемных вопросов. В противном случае, ВСУ могут использовать перемирие для перегруппировки и усиления, что отвечает интересам только украинской стороны.