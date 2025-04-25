Зеленский: Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия

«Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества — прим. ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — заявил он.

При этом он добавил, что Украине не хватает только оружия, а людей достаточно.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры по Украине с участием двух представителей США — спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, но они заявили, что не приедут. Позднее из переговоров вышли представители Франции и Великобритании. В итоге украинская сторона провела переговоры на «экспертном уровне», но с кем — неизвестно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Крым действительно может остаться с Россией из-за растущего давления на Украину со стороны Америки.