Зеленский: у нас нет сил, чтобы с оружием руках дойти до границ 1991 года

У Украины пока не имеется столько сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Его можно вернуть дипломатическим путём», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что Киев продолжит бороться и без поддержки США, но может проиграть конфликт, если американские власти прекратят военное финансирование Украины.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал подорвать «Турецкий поток» в Черном море помимо газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».