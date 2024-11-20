Залужный планировал диверсию на газопроводе «Турецкий поток»

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел подорвать газопровод «Турецкий поток» так же, как «Северный поток — 2». Но операция сорвалась, сообщает РБК со ссылкой на материал Der Spiegel.

В подрыве «Северного потока — 2» участвовали около 10 украинцев-мужчин и одна женщина. В апреле 2022 года план подрыва принесли Залужному на утверждение.

Он, по заявлениям Der Spiegel, принял план, но президенту Украины Владимиру Зеленскому о нем не сообщил. В то же время Залужный предложил подорвать и «Турецкий поток», но об этой инициативе стало известно агентам ЦРУ. Разведчики сообщили киевским властям, что такую операцию им проводить нельзя.

Однако Залужный отменять план не стал. В октябре 2022 года задержали диверсантов, которые собирались взорвать «Турецкий поток». В результате был поврежден только «Северный поток».

Газопровод «Северный поток — 2» позволял поставлять газ из РФ в Германию напрямую. Он тянулся от Выборга до Грайфсвальда, его протяженность составляет 1234 километра. Диверсия на газопроводе была совершена 26 сентября 2022 года. Сейчас объект инфраструктуры не действует.