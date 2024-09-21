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Зеленский: США и Британия не разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами по РФ

Соединенные Штаты и Великобритания пока не разрешили ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами по любым целям на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Западные партнеры Киева пока не идут на такой шаг. Они боятся эскалации украинского конфликта, которая последует за этим решением.

Помимо этого, Зеленский сказал, что при следующих обсуждениях мирных переговоров РФ «нужно быть».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий потребовал от генассамблеи ООН отказаться от плана Владимира Зеленского. Предложения украинской стороны могут привести к нарастанию противостояния.