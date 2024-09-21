В Госдуме призвали ООН отвергнуть «план победы» Зеленского

сегодня в 03:16

Участники Генассамблеи ООН должны не согласиться с так называемым «планом» Владимира Зеленского и осудить политику Израиля на Ближнем Востоке, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Действиям Израиля на Ближнем Востоке и план Зеленского приведут только к нарастанию противостояния», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению депутата, участники Генассамблеи ООН должны сказать решительное «нет» намерениям Украины.

Ранее Зеленский заявил о полной готовности украинского «плана победы», который мог бы поставить точку в конфликте с Москвой.