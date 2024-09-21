В Госдуме призвали ООН отвергнуть «план победы» Зеленского
Слуцкий призвал ГА ОНН отказать Зеленскому в реализации «плана победы»
Участники Генассамблеи ООН должны не согласиться с так называемым «планом» Владимира Зеленского и осудить политику Израиля на Ближнем Востоке, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Действиям Израиля на Ближнем Востоке и план Зеленского приведут только к нарастанию противостояния», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению депутата, участники Генассамблеи ООН должны сказать решительное «нет» намерениям Украины.
Ранее Зеленский заявил о полной готовности украинского «плана победы», который мог бы поставить точку в конфликте с Москвой.