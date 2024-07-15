Зеленский: РФ должна присутствовать на второй конференции по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские представители должны присутствовать на второй конференции по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Украинский лидер официально объявил об этом на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона. Он уточнил, что подготовку к конференции должны завершить в ноябре этого года.

Зеленский также поставил задание по подготовке соответствующего плана. Он считает, что с его готовностью можно будет проводить новую конференцию.

Ранее конференция по Украине прошла 15–16 июня в Бюргенштоке. Некоторые страны не подписали итоговые коммюнике, а многие и вовсе не приехали. Представитель МИД России Мария Захарова назвала сам саммит провальным.