Захарова назвала украинский «саммит мира» в Швейцарии провальным

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинский «саммит мира» оказался провальным, об этом свидетельствует в том числе количество стран-участниц, почти половина из которых отказалась ехать в Швейцарию на конференцию, где не было России, пишет пресс-служба ведомства .

По словам Захаровой, западные страны и Киев пытались представить «саммит мира» в Швейцарии как событие вселенского масштаба, но на самом деле потерпели фиаско.

«Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что на самом деле ни Киев, ни Запад с самого начала не собирались искать пути по урегулированию конфликта с Россией. «Нулевой результат» состоявшейся конференции подтверждается в том числе отсутствием единодушия среди стран-участниц.

Ранее несколько стран заявили, что в конференции по ситуации на Украине в обязательном порядке должна присутствовать Москва. Такой позиции придерживается ряд стран, в число которых входит Турция и Саудовская Аравия.