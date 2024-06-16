Турция, Саудовская Аравия и Кения назвали необходимым участие РФ в саммите

На первом дне саммита по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии представители Турции, Саудовской Аравии и Кении назвали необходимым участие России в мероприятии, сообщает РБК .

По их мнению, что без РФ в данном вопросе значительного прогресса достичь невозможно.

Как отметил глава МИД Турции Хакан Фидан, что саммит в Швейцарии мог бы быть более ориентированным на результат, если бы присутствовал представитель РФ». Его коллега из Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд считает, что проведение заслуживающих доверия переговоров по конфликту предполагают организаторам «трудный компромисс».

Президент Кении Уильям Руто уточнил, что действия РФ несправедливы и неоправданны по отношению к Украине, их последствия ощущаются по всему миру. Но при этом на таком мероприятии ее представители должны быть.

Аналогичное мнение высказывала и президент Швейцарии Виола Амхерд.

Саммит по вопросам мирного урегулирования конфликта проводится в Швейцарии 15 и 16 июня. На мероприятие пригласили представителей многих государств, но не России. При этом часть делегатов ранее отказалась посещать саммит.