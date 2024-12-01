Зеленский рассказал о «счастье» от ввода западных войск на Украину
«Будем счастливы: Зеленский прокомментировал идею ввод западных войск
Владимир Зеленский заявил, что был бы счастлив, если Запад введет свои войска на Украину, но этого не произойдет, пишет газета «Известия».
«Хотим ли мы? Конечно, будем счастливы, но если я подниму вопрос: нам нужны ваши войска на земле — сразу же половина наших союзников прекратит поддержку», — сказал Зеленский во время всеукраинского телемарафона.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад предал Зеленского.
В воскресенье в Белом доме заявили, что Украина вправе самостоятельно распоряжаться своими территориями.