Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России. В Белом доме также призывали киевские власти снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова посоветовала киевским властям сообщить о судьбе попавшего под удар «несуществующей» ракеты «Орешник» военного завода «Южмаш» в Днепропетровске.